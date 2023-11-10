İstanbul'un su krizi büyüyor: İSKİ yeni verileri açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Önceki gün özellikle gece saatlerinde başlayan sağanak dün sabah da devam etti; ancak barajların doluluk oranında artış olmadı. Dahası bugün itibariyle oran daha da geriledi.

Mega kentte barajların doluluk oranı; dün itibariyle yüzde 16.77 olarak ölçülmüştü. Bu sabah yapılan son ölçümde ise bu oran düşerek yüzde 16.51'e geriledi.

Meteoroloji'den alınan son verilere göre hafta sonu ve pazartesi günü de İstanbul'da sağanak bekleniyor.

Öte yandan yetkililer, İstanbulluların su tüketimi konusunda dikkatli olması uyarısında bulundu.