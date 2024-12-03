İstanbul'un suç haritası belli oldu: İşte zirvedeki ilçe

İstanbul'un suç haritası ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in derlediği verilere göre, şehre ait suç istatistiklerinde Esenyurt, açık ara en fazla suçun işlendiği ilçe olarak öne çıkıyor. Bu yıl Esenyurt'ta toplam 22.092 suç kaydedildi. İkinci sırada 16.283 suçla Fatih yer alırken, üçüncü sıradaki Küçükçekmece'de ise 14.977 suç kayıtlara geçti.

Onuncu sırada Beyoğlu yer aldı

Dördüncü sırada da 13 bin 863 ile Pendik, beşinci sırada da 12 bin 787 ile Kadıköy, altıncı sırada da 11 bin 759 ile Ümraniye, yedinci sırada da 11 bin 332 ile Gaziosmanpaşa ve sekizinci sırada 11 bin 84 suç ile Bağcılar yer aldı.

Dokuzuncu sırada 10 bin 910 ile Şişli yer alırken, bu ilçeyi onuncu sıra olarak 10 bin 762 suç kaydı ile Beyoğlu takip etti.

En güvenilir ilçe Adalar

En güvenilir ilçe ise 39. sırada yer alan Adalar oldu. İlçede 1 yılda işlenen suç sayısı 403 olarak kayıtlara geçti. Şile'de işlenen suç sayısı bin 296 olarak kayıtlara geçti.