İstanbul’un trafiğine iş dünyası önerileri: İTO Başkanı Avdagiç'den Toplu Ulaşım Yasası'na destek

İTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun konuk olduğu İTO Ocak ayı Meclis toplantısında, İstanbul iş dünyasının ulaştırma ve altyapı konusunda talep ve beklentilerini dile getirdi.

Avdagiç, İstanbul’un dinamik bir şehir olduğunu ve ihtiyaçlarının da her gün, tıpkı nüfusu gibi arttığını söyledi. Avdagiç, "O yüzden vurgulamak isterim ki, İstanbul tarihin, turizmin, ticaretin, finansın, sporun, kültürün başkenti ve merkezi olacaksa, hepsinden önce ulaşımın başkenti olmak zorunda. Bütün bunların olması, İstanbul için ‘sürdürülebilir ulaşım’ politikası uygulanmasıyla mümkün" dedi.

"Toplu taşıma İstanbul’daki yaşam kalitesini birebir ilgilendiriyor"

Avdagiç, Toplu Ulaşım Yasa hazırlığını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Avdagiç, "Kendi nüfusu kadar yabancı ziyaretçiyi ağırlayan bir şehirde yaşıyoruz. Toplu taşıma imkanları ile bu alandaki sorunlar ve yolcu hakları İstanbul’daki yaşam kalitesini birebir ilgilendiriyor. İstanbul’da toplu taşımaya ve yaşam kalitesine önemli katkı sunacak Toplu Ulaşım Yasası hazırlığına İTO olarak gereken desteği vermeye hazırız. Bu yasanın büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Avdagiç, özellikle Anadolu yakasında Harem otogarının konumu ve fiziki imkanlarıyla sektör ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olduğunu belirterek, “Harem otogarı yerine Anadolu yakasında da modern, kullanışlı ve bütüncül bir anlayışla tüm firmalarımızın ve yolcularımızın hizmet alabileceği bir otogar tesis edilebilir. Avrupa yakasında da bir düzenleme ihtiyacı var” dedi.

Avdagiç, lojistik sektörüne ilişkin meslek yüksek okulu açılmasına yönelik girişimlerin halihazırda yapılmış durumda olduğunu, bu okulların hızla hayata geçmesinin hem gençlerimize yeni iş alanı sağlayacağını hem de sektörlerimize ihtiyaç duyduğu istihdamı sunacağını belirtti.

Şekib Avdagiç, araç muayene istasyonlarının sayısının artırılması, yük taşıması yapan araçlara özel muayene istasyonlarının oluşturulması ve bu istasyonların pazar günleri de tam kapasite ile hizmet vermesi gerektiği önerisini dile getirdi.

Avdagiç, Türkiye’nin küresel boyutta bir lojistik merkezi olmasına katkı vermek üzere AB Yeşil Mutabakatı paralelinde yenilenebilir enerji ile çalışan çekici, gemi, tren, uçak gibi yatırımları yapacak firmalarımız için teşvik sistemi oluşturulmasının yararlı olacağını da söyledi.