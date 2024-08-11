  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstatistikler yayımladı: AYM'ye bireysel başvurular arttı!
Takip Et

İstatistikler yayımladı: AYM'ye bireysel başvurular arttı!

AYM, 2024’ün ilk yarısını içeren, “23.09.2012-30.06.2024” yıllarını kapsayan bireysel başvuru istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre bireyel başvurular aetarken toplam 37 bin 657 bireysel başvurudan 28 bin 476’sı çözüme kavuşturuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstatistikler yayımladı: AYM'ye bireysel başvurular arttı!
Takip Et

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2024’ün ilk yarısını içeren, “23.09.2012-30.06.2024” yıllarını kapsayan bireysel başvuru istatistiklerini yayımladı. Söz konusu veriler, ilk çeyrek verileriyle karşılaştırıldığında; AYM’ye yapılan başvurularda 15 bin 691 dosya daha eklenerek, 2024’ün yarısında toplam 37 bin 657 bireysel başvuru oldu. Bu dosyalardan 28 bin 476’sı çözüme kavuşturuldu.

İki katına çıktı

Bunun yanı sıra Yüksek Mahkeme’nin geçmiş yıllardan da devreden ve hâlâ görülmeye devam eden anlamına gelen “derdest başvuru” sayılarında ise düşme olmadığı görüldü. Bu kapsamda ilk çeyrekte Yüksek Mahkeme’de çözüm bekleyen derdest bireysel başvuru sayısı 18 bin 907’ydi. 2024’ün ilk sayısında yaklaşık iki katına çıkarak 32 bin 226’ya yükseldi.

AYM, veriler kapsamında başvurular için aldığı kararların türlerine göre de sayısal bilgileri paylaştı. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme’nin “en az bir hak ihlali yönünden” karara bağladığı dosya sayılarında da yükselme olduğu saptandı. Mahkemenin 2012’den 2024’ün ilk çeyreğine kadar bu yönde karara bağladığı dosya sayısı 73 bin 89’du. Bu sayı 2024’ün ilk yarısında 74 bin 574’e yükseldi. Böylece 2024’ün ikinci çeyreğinde en az bir hak ihlalinin olduğu dosya sayısına 1485 yeni dosya eklenmiş oldu.

Bunun yanı sıra “en az bir hakkın ihlal edildiğine” yönelik karara bağlanan dosya sayılarının 2024 yılı içinde de yaklaşık üç katına çıktığı belirtildi. 2024’ün ilk çeyreğinde toplam 529 dosyada bu yönde karar verilirken ilk yarıda bu sayı 2 bin 14’e yükseldi.

Acun Ilıcalı yeni takım almak için harekete geçti: Hangi kulübe niyet mektubu verdi?Acun Ilıcalı yeni takım almak için harekete geçti: Hangi kulübe niyet mektubu verdi?Ekonomi
Antalya'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldıAntalya'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldıGündem
Gündem
Mersin'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
Mersin'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
AK Parti MYK yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
AK Parti MYK yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
Ordu'da erken Bizans dönemine ait yeni bir zemin mozaiğine ulaşıldı
Ordu'da erken Bizans dönemine ait yeni bir zemin mozaiğine ulaşıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Özel Kuvvetler’de dikkat çeken atamalar: 2020’den bu yana en kapsamlı kadro değişimi yaşandı
Özel Kuvvetler’de dikkat çeken atamalar: 2020’den bu yana en kapsamlı kadro değişimi yaşandı
Atlı Köşk ihalesi iptal edildi: Avukat 200 milyon lirayı ödemedi
Atlı Köşk ihalesi iptal edildi: Avukat 200 milyon lirayı ödemedi