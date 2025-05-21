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İstatistikler yayınlandı: Elektrik tüketimi akşam saatlerinde zirve yaptı

Türkiye'de dün elektrik tüketimi, üretimi 1.000 megavatsaat aştı. En yüksek tüketim 43 bin 976 megavatsaatle 21:00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 889 megavatsaatle 07:00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri ilk sırada yer aldı, elektrik ithalatı ihracatı geçti.

Haber Merkezi
AA
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İstatistikler yayınlandı: Elektrik tüketimi akşam saatlerinde zirve yaptı
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Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 657 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 650 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 976 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 889 megavatsaatle 07:00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 657 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 650 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 329 bin megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 321 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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