AK Parti’nin, yarın yapılacak 24. Kuruluş yıldönümünde katılması beklenen belediyelerin belli olduğu öne sürüldü.

İşte AK Parti’ye katılması beklenen 9 belediye
ANKARA (EKONOMİ)

Kulislerde yarın AK Parti’ye katılması beklenen belediyeler şöyle;  

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra;  Aydın Söke, Aydın Sultanhisar, Aydın Yeni Pazar, Gaziantep/Şehitkamil,  Yalova/Altınova,  Isparta/Yalvaç,  Kastamonu/Bozkurt,  Aksaray Merkez  İlçe Yeşil Tepe Beldesi belediye başkanlarının adı geçiyor.

