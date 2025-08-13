İşte AK Parti’ye katılması beklenen 9 belediye
AK Parti’nin, yarın yapılacak 24. Kuruluş yıldönümünde katılması beklenen belediyelerin belli olduğu öne sürüldü.
ANKARA (EKONOMİ)
Kulislerde yarın AK Parti’ye katılması beklenen belediyeler şöyle;
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra; Aydın Söke, Aydın Sultanhisar, Aydın Yeni Pazar, Gaziantep/Şehitkamil, Yalova/Altınova, Isparta/Yalvaç, Kastamonu/Bozkurt, Aksaray Merkez İlçe Yeşil Tepe Beldesi belediye başkanlarının adı geçiyor.
