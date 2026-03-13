  1. Ekonomim
'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not paylaşmış

İstanbul Kağıthane'de 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan moda tasarımcısı ve sosyal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan (27) yaşadığı evde ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eraslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eraslan'ın sosyal medya hesabından 'Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı görüldü.

Olay, saat 00.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre moda tasarımcısı ve osyal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları, evine geldi.

Kapıyı çaldıklarında ise açan olmadı ve Eraslan'a ulaşamadılar. Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not paylaşmış - Resim : 2

Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü.

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not paylaşmış - Resim : 3

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not paylaşmış - Resim : 4

'Ben çok iyi bir insandım'

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı inceleme sonrasında Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not paylaşmış - Resim : 5

Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı ortaya çıktı.

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not paylaşmış - Resim : 6

'Çok şiddetle büyüdüm'

Eraslan'ın başka bir paylaşımında ise 'Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne, ne de baba sevgisini görmedim. Çok şiddetle büyüdüm çok' yazılı notu paylaştığı görüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan Ayşegül Eraslan'ın televizyondaki bir moda programıyla tanındığı öğrenildi.

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not paylaşmış - Resim : 8