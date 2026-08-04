İşte çerçeve yasanın detayları: Öcalan'a af yok, örgüt üyelerine 6 ay süre!

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Besti KARALAR / ANKARA (EKONOMİ)

PKK terör örgütünün bittiği yasayla ilan edildi. Çerçeve yasada af, Abdullah Öcalan’a statü, örgüt yöneticileri ve müebbet cezası alan ve cezaevlerinde sayıları 900 olan örgüt üyeleri kapsam dışı kalacak. 2005 yılından önceki ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet yükümlü suçlar kapsam dışında bırakıldı. Yasanın kimleri kapsayacağı ve kimleri kapsamayacağı tek tek yazıldı. Çerçeve yasanın kapsamı ve tanımı hukuki gerekçelerle dayandırıldı.

5 Ağustos detayı

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kurulma tarihi olan 5 Ağustos’un birinci yılında çerçeve yasanın Meclis’e sunulması dikkatlerden kaçmazken, TBMM Başkanı Kurtulmuş da teklifin ilk imza sahiplerinden oldu.

12 maddelik teklifin detayları

Yarın Meclis’e sunulacak 12 maddelik yasa teklifinin detaylarına EKONOMİ ulaştı.

■ Çerçeve (kod) yasa “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” adıyla sunulacak.

■ Teklifin gerekçesinde Terörsüz Türkiye süreci anlatıldı. Yasa teklifinin amacı: Terörsüz Türkiye hedefinde PKK terör örgütünün kendisini fesh etmesi ve silahların bırakılmasının ardından sürecin tamamlanması amacıyla yasa teklifinin hazırlandığı vurgulandı. Teklifin, PKK, KCK ve bağlantılarını kapsadığı belirtildi.

■ Teklifte bazı hükümlerin yürürlüğe girmesi için silahların bırakılmasının tespit ve teyit edilmesi ön şart olarak konuldu.

Örgüt üyelerine kademeli ceza ertelemesi getiriliyor

İnfaz ertelemesi, kovuşturma - soruşturma – hüküm şeklinde üç kademe olarak gerçekleşecek. Teklifte örgüt üyeleri için, “suça karışmış karışmamış” ayrımı yapılmadan “adam öldürme” kapsam dışı bırakıldı. Örgütün varlığına son verildiğinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilan edilmesinin ardından, şiddeti bıraktığını beyan eden ve entegrasyonu kabul eden üyelerine Ağır Ceza Mahkemeleri kararıyla ceza ertelemesi uygulanacak.

Kasten öldürme fiili kapsam dışı tutulmak üzere; 15 yıl altı suçlarda beş yıl, 15 yıl üzeri suçlarda 10 yıl erteleme ve bu sürenin ardından cezanın düşmesi öngörülüyor. Bu süre boyunca suç işlemeyenlerin cezaları infaz edilmiş sayılacak.

6 ay içinde devlete başvuru yapacaklar

Düzenlemeden yararlanmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarının 6 ay içerisinde devlete başvuru yapma zorunluluğu getiriliyor.

Bazı hükümler, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlüğe girecek. Bazı düzenlemeler ise oluşturulacak teyit ve izleme mekanizmasıyla eş zamanlı uygulanacak.

Kimleri kapsayacak?

Yasada tek tek sayılmak suretiyle belirlenecek suç fiilleri dışında bir ayrım olmayacak. Bu kapsamda,

■ Adam öldürme ve müebbet cezası alan örgüt üyeleri dışında; cezası olanlar, yargılaması devam edenler, Avrupa’da olanlar, Kandil’de (dağda) olanlar ve devletin nezdinde örgüt üyesi olanları kapsayacak.

İki ayrı birim kuruluyor

Sürecin koordinasyonu, izlenmesi ve örgüt üyelerinin rehabilitasyon, eğitim ve istihdam gibi yollarla topluma kazandırılması amacıyla Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir başkan ve ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan "Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu" kurulacak.

Süreçte sahadan gelen raporları belli aralıklarla izlemek amacıyla, TBMM Başkanı’nın başkanlığında Meclis’te milletvekillerinden oluşacak bir komisyon kurulacak.

Türkiye’ye dönen örgüt üyesi suç durumuna göre en az 2, en fazla 3 yıl siyaset yapamayacak. Memnu hakların iadesi mekanizması Cumhurbaşkanlığı komisyonu üzerinden verilecek.

Memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi, seçme seçilme gibi): Örgüt üyelerinin hak yoksunluğu bulunan memnu haklarının iadesi için süre 2 ve 3 yıl olarak düzenlendi. Geri verme hakkı Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulunun kararıyla verilecek.

DEM Parti yarın imzalarını tamamlayacak

MYK toplantısında alınan karara göre; Eş Genel Başkanlar, İmralı Heyeti üyeleri, DEM Parti Meclis Grubu yönetimi ve Meclis Komisyonu üyelerinin yarın "çerçeve yasa" kanun teklifine imza atması bekleniyor.