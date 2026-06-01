İşte CHP'de olağanüstü kurultay çağrısına destek vermeyen 27 vekil...
CHP’de 111 milletvekili olağanüstü kurultay çağrısında bulunurken 27 milletvekili ise ortak açıklamaya imza atmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. Dönem milletvekillerinden 111 isim, olağanüstü kurultay çağrısıyla ortak açıklama yayımladı.
Gazeteci Hilal Köylü, ortak açıklamaya katılmayarak olağanüstü kurultay çağrısına destek vermeyen vekilleri paylaştı. Olağanüstü kurultay çağrısına destek vermeyen 27 vekil şöyle:
Deniz Demir, Semra Dinçer, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Gülizar Biçer Karaca, Jale Nur Süllü, Hasan Öztürkmen, Erdoğan Toprak, Gamze Akkuş İlgezdi, İlhan Kesici, Kadri Enis Berberoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Yüksel Mansur Kılınç, Mahir Polat, Rahmi Aşkın Türeli, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Cevdet Akay, İnan Akgün Alp, Vecdi Gündoğdu, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Ömer Fethi Gürer, Mustafa Adıgüzel, Faik Öztrak, Kadim Durmaz ve Ali Karaoba.
Olağanüstü kurultay çağrısında bulunan 111 isim ise şöyle: