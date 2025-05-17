  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İşte disko topunun gelinin üstüne düştüğü an (Video)
Takip Et

İşte disko topunun gelinin üstüne düştüğü an (Video)

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğün salonunda disko topunun tavandan koparak gelinin üstüne düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İşte disko topunun gelinin üstüne düştüğü an (Video)
Takip Et

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde bulunan düğün salonunda meydana geldi.

B.M. (28) ve B.S'nin (28) kına gecesi için bir araya gelen misafirler büyük bir şok yaşadı.

Salonun içinde bulunan hareketli disko topu koparak gelin ve iki misafirin üzerine düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde gelinin dans ettiği anda disko topunun gelinin üstüne düştüğü görülüyor.

Düğün salonunda disko topu gelin ve 2 davetlinin üzerine düştüDüğün salonunda disko topu gelin ve 2 davetlinin üzerine düştüGündem

 

Gündem
10 ilde 11 ayrı organize uç örgütüne operasyon: 86 kişi tutuklandı
10 ilde 11 ayrı organize uç örgütüne operasyon: 86 kişi tutuklandı
İstanbul Boğazı’nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı
İstanbul Boğazı’nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı
AFAD duyurdu: Burdur'da deprem
AFAD duyurdu: Burdur'da deprem
Düğün salonunda disko topu gelin ve 2 davetlinin üzerine düştü
Düğün salonunda disko topu gelin ve 2 davetlinin üzerine düştü
Bahçeli'den mesaj: Barış tek kanatlı bir kuş değildir
Bahçeli'den mesaj: Barış tek kanatlı bir kuş değildir
Üç ilde yeni bölge idare mahkemesi kuruluyor
Üç ilde yeni bölge idare mahkemesi kuruluyor