İşte Haniye'nin öldürüldüğü ev!

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu İran’ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürüldüğü, 6 katlı binanın fotoğrafları İran basınında yer aldı.

Fotoğraflarda binanın bir kısmının ciddi şekilde hasar aldığı ve füzenin hedefi olan bölümün yeşil bir örtüyle kapatıldığı görülüyor.

Habere göre, Haniye’nin kaldığı bina, Tahran’ın kuzeyinde, resmi törenler için kullanılan Sadabad Sarayı’na yakın bir konumda ve Devrim Muhafızları Ordusu’na ait gazilere hizmet veren bir yapı.

Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının Haniye’nin bulunduğu odaya füze isabet ettiğini doğruladığını belirtti.

Haniye’nin kaldığı odanın tahrip olduğu ve binadaki bazı cam, pencere, kapı ve duvarlarda hasar oluştuğu bildirildi.

Ne olmuştu?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu’nun yayınladığı bildiride, "Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir" ifadeleri yer almıştı.

İran hükümeti, Haniye’nin öldürülmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyurmuştu.

İran dini lideri Ali Hamaney, Haniye’nin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yayımlamış ve açıklamada, "Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı. Haniye’nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.