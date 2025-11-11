İşte İBB iddianamesinin tamamı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesinin tamamlandığını duyurdu. Başsavcı Gürlek, iddianamenin bugün mahkemeye sunulacağını kaydetti.

Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 402 şüpheli yer aldı.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i "örgütün kurucusu ve lideri" şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

"160 milyar lira kamu zararı tespit edildi"

İddianamede "10 yıllık süreçte kamu zararı 160 milyar lira" denildi.

Başsavcı Gürlek, ek iddianameler ile soruşturmanın süreceğini kaydederken; yargılamanın “ivedilikle” yapılması gerektiğini ve duruşmaların da Silivri’de yapılacağını söyledi.

İmamoğlu için iki bin 352 yıla kadar hapis istemi

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi. Ayrıca İmamoğlu hakkında 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi.

İşte 3 bin 900 sayfalık o iddianame

İddianamenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.