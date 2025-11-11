İşte MSB'ye ait kargo uçağının düşme anı! (Video)

  1. Ekonomim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan TSK'ya ait C130 kargo uçağının düştüğünü duyurdu. Gürcistan medyasında ise uçağın düşme anı görüntüleri yayımlandı...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye ait kargo uçağının düştüğünü duyurdu. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." denildi.

İşte Gürcistan medyasında yer alan görüntülere göre kargo uçağının düşme anı:

