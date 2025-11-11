İşte MSB'ye ait kargo uçağının düşme anı! (Video)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye ait kargo uçağının düştüğünü duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." denildi.

İşte Gürcistan medyasında yer alan görüntülere göre kargo uçağının düşme anı:

