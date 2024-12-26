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İşte mühimmat fabrikasındaki patlama anı! 11 kişi yaşamını yitirmişti (Video)

Mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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İşte mühimmat fabrikasındaki patlama anı! 11 kişi yaşamını yitirmişti (Video)
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında, önceki gün meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı.

Kırsal Kavaklı Mahallesi civarında faaliyet gösteren fabrikada 24 Aralık'ta gerçekleşen patlama, bölgedeki bir çiftliğe ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İşte patlama anı...

Alev topu ve dumanlar patlamanın şiddetini ortaya kokuyor

Mühimmat fabrikasına 600 metre uzaklıkta bulunan çiftliğin güvenlik kamerası kayıtlarında 24 Aralık Salı günü saat 08.27'de meydana gelen patlamanın şiddetiyle gökyüzüne alevlerin yükseldiği görülüyor.

Görüntülerde, patlamanın ardından ortaya çıkan alev topu ve dumanlar, patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor.

"Patlamanın şiddetinden camlar sarsıldı"

Çiftlik çalışanı Ramazan Akkoyun, patlama sırasında evinde bulunduğunu belirterek, "Çok şiddetli patlama oldu, camlar sarsıldı. Fabrikaya doğru baktım. Balkona çıktığımda hanıma 'fabrika yanıyor' dedim. Sonra millet toplanınca durumu anladık." ifadesini kullandı.

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