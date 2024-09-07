İşte Narin Güran'ın DNA'sının çıktığı o araç

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran'ın kaybolması olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 18'nci güne girdi. Çalışmalar, Narin'in kaybolduğu mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz deresinde yoğunlaştı. Öte yandan Sabah Gazetesi, Narin Güran'ın DNA'sının çıktığı aracı ilk kez görüntüledi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Taşvantepe Köyü'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir bir iz yok.

Derede arama

Küçük kızla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gelen bir ihbar sonrası Tavşantepe Köyü'ne 10 kilometre mesafede bulunan bir derede arama çalışması başlatıldığı öğrenildi. Çalışmalara arama köpeklerinin de katıldığı bildirildi.

Sır 12 dakika

Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile tutuklu olan amcasının aracıyla köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.

Tutuklu köy muhtarı amca Salim Güran'ın ifadesinde sır 12 dakika ile ilgili, Narin'in kaybolmasından 10 dakika sonra köyde şüpheli bir aracın görülmesi üzerine hızla olay yerine gittiğini ancak söz konusu yerde eski muhtarın çocuklarının araba kullandığını gördüğünü ileri sürdü.

İncelemeye alındı

Öte yandan, Narin'e ait DNA örneklerinin çıktığı amca Salim Güran'ın aracının ön koltuğu sökülerek, detaylı incelenmesi amacıyla Van'da bulunan jandarma kriminal laboratuarına götürüldüğü öğrenildi.

Narin'in pazartesi günü okula başlayacak arkadaşlarının bu durumdan en az etkilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri çalışma yaptı.

Özel ekip arıyor

Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmadı.

Mezarlıkta arama yapıldı

Özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Çalışmalar derede yoğunlaştı

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta belirledikleri bir noktadan köye doğru arama çalışmalarına başladı.

İz takip köpekleri dere kenarında iz sürerken, dalgıç ekipler de uzun şişlerle su içerisinde arama yaptı.