İşte Narin Güran'ın 'histopatoloji' raporu: Boynundaki kanama dikkat çekti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili her dakika yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Adli Tıp tarafından yapılan incelemede Narin'in 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.

Histopatoloji raporu çıktı

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporu çıktı. Raporda, patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi.

Boyun bölgesinde kanama tespit edildi

Raporda Narin’in boyun bölgesinden çıkan sonuç dikkat çekiyor. Raporda Narin’in incelenen boyun ön kas gruplarında: ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kümelenmiş eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu yazılıyor.

Boğularak öldürülmüş

Ortaya çıkan bu raporu değerlendiren Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof.Dr. Sadık Toprak, Narin’in boynunda kanama olduğunu ve bunun da Narin’in boğularak öldürüldüğü anlamını taşıdığını ifade etti.

"Muhtemelen elle boğuldu"

Neyle ve nasıl boğulduğu konusunda ayrıntılı otopsi raporunu görmenin faydalı olacağını belirten Toprak, "Muhtemelen elle boğulduğunu düşünüyorum. Bu tür çocuk ölümlerinde genellikle katil ellerini kullanır. Çünkü karşısındaki güçsüz bir çocuk var” dedi.

91 bulgu inceleniyor

Narin’in çıkan histopatoloji raporu, İstanbul Adli Tıp Kurumu Otopsi bölümüne de gönderildi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda Narin'in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgunun detaylı bir şekilde incelendiği; önümüzdeki hafta, detaylı adli tıp raporunun tamamlanması beklendiği öğrenildi.

Amca Salim’in elleri ve direksiyonda DNA izleri

Ortaya çıkan detaylara göre, Narin’in DNA’sına amca Salim’in elinde, araç direksiyonu ve koltukta da tespit edildi. Bu DNA’ların, Narin’in boğulma sırasında ağzından gelen sıvının amca Salim Güran’ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştığı düşünülüyor.

Narin araç içinde mi öldürüldü?

Narin’le ilgili ortaya çıkan DNA izleri, cinayetin işlendiği yerle ilgili bilgiler vermeye başladı. Narin’e ait DNA’ların amca Salim’in ellerinde, araç direksiyonunda ve aracın ön koltuğunda çıkması, cinayetin araç içinde işlendiği ihtimalini de güçlendirdi.

Bir diğer ihtimal verilen iddia ise amca, Narin’i hemen araca yakın bir yerde boğarak öldürdü. Öldürür öldürmez Narin’i battaniyeye sarıp aracın içine koydu. Salim’in eline bulaşan sıvılar da araç içine bulaştı. Yetkililer Narin’in araç içinde öldürülme olasılığı üzerinde de duruyor.

Narin ne gördü?

"Narin neden öldürüldü" sorusu halen yanıtını bekliyor. Eldeki bulgulara göre Narin’i amca Salim Güran'ın öldürdüğü düşünülüyor. Narin, görmemesi gereken bir şey gördüğü için öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran yetkililer, 'Narin ne gördü?' konusunda çalışmalarını detaylandırıyor.

Salim’i yenge Hediye ile mi gördü?

Öne çıkan iddialardan biri de Narin’in amcası Salim ile yengesi Hediye Güran’ın ilişkisine şahit olduğu yönünde. Narin’in bunu babasına söyleyeceğini demesi üzerine amca Salim'in ani gelişen olayda Narin’i boğarak öldürdüğü ihtimali de akıllarda yer alıyor.

Doğum kontrol hapı soruldu

Dün tutuklanan yenge Hediye Güran’ın ifadesinde de çarpıcı detaylar dikkat çekti. Jandarma karakolunda ve savcılıkta Hediye Güran’a, Salim ile ilgili ilişkisinin olup olmadığı soruldu. ‘Hayır’ diye cevap veren Hediye Güran’a, eşinin köy dışında olduğu sırada satın aldığı doğum kontrol hapı soruldu. "Aile içinde çarpık ilişkiler var mı?" diye sorulan Hediye Güran, “Hayır yok” diye cevap vermişti.

Hediye Güran’ın olay saatinde Arif Güran’ın evinde olması dikkat çekerken, geçmiş kayıtlarda Salim ile yaptığı telefon görüşmeleri de mercek altında.

İkinci ihtimal

Salim Güran’ın Narin’i aracına alıp cinsel tacizde bulunması iddiası da inceleniyor. Bu olasılık düşük de olsa incelenirken, Enes Güran’in kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri de soruşturma kapsamında araştırılıyor.