İşte Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı an (Video)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Oğuzhan Uğur'un evinde gözaltına alındığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin Uğur'un evine gelerek arama ve gözaltı kararını tebliğ ettiği görülüyor.