İşte Özgür Özel ile beraber Yeni Parti'ye geçecek milletvekilleri
CHP Grup kürsüsüne son kez çıkan Özgür Özel’in veda konuşmasını takip eden 82 milletvekilinin, kurulması planlanan Yeni Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Meclis’teki grup toplantısında Özel’e eşlik eden milletvekilleri arasında CHP’nin önemli isimleri yer alıyor.
Yargıtay'ın CHP kurultaylarına ilişkin "mutlak butlan" dosyasını eylül ayında ele alacağı iddialarının gölgesinde son kez CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, "Bugün mecbur bırakılmış, hüzünlü bir vedanın eşiğindeyiz" diyerek milletvekilleriyle birlikte yeni bir parti kuracaklarını açıkladı.
Özel ayrıca "Yeni kuracağımız partimizle açık ara farkla TBMM'nin anamuhalefet partisi oluyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Toplantısı'na katılan milletvekillerinin Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçiş yapacağı öğrenildi. Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak, CHP Grup Toplantısı için salonda 82 milletvekilinin hazır bulunduğunu belirtti.
İşte Özgür Özel'in veda konuşmasını takip eden ve Yeni Parti'ye geçeceği iddia edilen milletvekilleri:
Mahmut Tanal
Yunus Emre
Hasan Öztürk
Umut Akdoğan
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Aliye Coşar
Murat Bakan
Sezgin Tanrıkulu
Seyit Torun
Suat Özçağdaş
Gökçe Göçen
Yüksel Taşkın
Bülent Tezcan
Gizem Özcan
Ayça Taşkent
Uğur Bayraktutan
Süleyman Bülbül
Özgür Karabat
Talih Özcan
Elvan Işık Gezmiş
Deniz Yücel
Murat Çam
Şeref Arpacı
Sibel Suiçmez
Ümit Özlale
Asu Kaya
Burhanettin Bulut
Karahan Pala
Eylem Ertuğrul
İbrahim Arslan
Tahsin Ocaklı
Özgür Ceylan
Özgür Erdem İncesu
Gökan Zeybek
İsmail Atakan Ünver
Ayhan Barut
Hikmet Yalım Halıcı
Aylin Yaman
Veli Ağbaba
Ensar Aytekin
Ulaş Karasu
Melih Meriç
Seda Kaya Ösen
Aliye Timisi Ersever
Süreyya Öneş Derici
Mustafa Erdem
Orhan Sümer
İsmet Güneşhan
Cavit Arı
Ali Gökçek
Bekir Başevirgen
Fahri Özkan
Talat Dinçer
Mehmet Tahtasız
Servet Mullaoğlu
Namık Tan
Ali Mahir Başarır
Gökhan Günaydın
Murat Emir
Özgür Özel
Mühip Kanko
Serkan Sarı
İzzet Akbulut
Yaşar Tüzün
Deniz Yavuzyılmaz
Turan Taşkın Özer
Tekin Bingöl
Aşkın Genç
Harun Özgür yıldızlı
Metin İlhan
Aykut Kaya
Ednan Arslan
Evrim Karakoz
Salih Uzun
Cemal Enginyurt
Gamze Taşcıer
Evrim Rızvanoğlu
Mustafa Sarıgül
Zeynel Emre
Nail Çiler
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Türkan Elçi