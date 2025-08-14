İşte Özlem Çerçioğlu dışında AK Parti'ye geçen belediye başkanları
AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, farklı siyasi partilerden ve bağımsız belediye başkanlarından katılımlar gerçekleşti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP’den istifa etti.
İstifasını sosyal medyadan duyuran Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.
Çerçioğlu, 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı kapsamında AK Parti'ye katıldı.
Çerçioğlu'nun yanı sıra farklı siyasi partilerden ve bağımsız belediye başkanlarından da partiye katılımlar gerçekleşti.
CHP’den AK Parti’ye geçenler:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan
Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya
Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz
Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca
İYİ Parti’den AKP’ye geçenler:
Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal
Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar
Bağımsız adayken AK Parti’ye katılanlar:
Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık
Katılım töreninde, yeni üyeler AK Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Böylece partiye hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinden yeni isimler dahil oldu.