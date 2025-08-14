İşte Özlem Çerçioğlu dışında AK Parti'ye geçen belediye başkanları

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP’den istifa etti.

İstifasını sosyal medyadan duyuran Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

Çerçioğlu, 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı kapsamında AK Parti'ye katıldı.

Çerçioğlu'nun yanı sıra farklı siyasi partilerden ve bağımsız belediye başkanlarından da partiye katılımlar gerçekleşti.

CHP’den AK Parti’ye geçenler:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan

Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya

Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca

İYİ Parti’den AKP’ye geçenler:

Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal

Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar

Bağımsız adayken AK Parti’ye katılanlar:

Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık

Katılım töreninde, yeni üyeler AK Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Böylece partiye hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinden yeni isimler dahil oldu.