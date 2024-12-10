İşte Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edilirken Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı

18 gün sonra cansız bedeni bulundu

Arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kesin ölüm sebebi belli oldu: Boğulma

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Van'da yapılan ön otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

1. İhtisas Kurulu'nda yapılan detaylı otopsinin sonucunda hazırlanan raporda, ilk ön inceleme otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanmadığı ifade edildi.

Jandarma Kriminal Başkanlığı'nda da iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde şüpheli bir durum tespit edilemedi.

Adli Tıp Başkanlığı 1. İhtisas Kurulu tarafından verilen kesin sonuçta; darp-cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanamayarak, kesin ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi.