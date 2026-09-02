İşte Silivri'de çarpışan gemilerin harita üzerindeki seyir geçmişi (Video)
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.
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Kaza sırasında Alsu ve Tuğberk isimli gemilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verilerinin harita üzerinde oluşturduğu seyir geçmişi ortaya çıktı.