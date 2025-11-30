İşte ünlülerle yeni yıla girmenin maliyeti: Hangi sanatçı nerede konser verecek?

Bu yılbaşında KKTC ve Antalya’daki oteller, 31 Aralık Çarşamba gününden başlayarak 4 Ocak Pazar’a kadar sürecek özel programlarla 2025’e giriş yapacak.

Çarşamba akşamına denk gelen yılbaşı, 1 Ocak Perşembe günüyle birleşince tur operatörleri ve oteller iç pazara yönelik uzun soluklu programlar hazırladı.

Antalya'daki konserler

Antalya'da bu yılbaşı programında Özcan Deniz, Ebru Gündeş, Cenk Eren, Candan Erçetin, Berkay, Murat Dalkılıç ve Derya Bedavacı gibi isimlerin konserleri olacak.

Lara-Kundu bölgesindeki bir otelde 31 Aralık Çarşamba Cenk Eren, 1 Ocak Perşembe Ebru Gündeş, 2 Ocak Cuma Özcan Deniz sahneye çıkacak.

Aynı bölgedeki başka bir otelde ise 30 Aralık Murat Dalkılıç, 31 Aralık Derya Bedavacı konseri gerçekleşecek. Kemer'de ise 30 Aralık Candan Erçetin, 31 Aralık Berkay sahneye çıkacak.

Erken rezervasyona indirim

Yılbaşı tatili dönemi için birçok otel erken rezervasyon indirim fırsatları da sunuyor. Ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı bazı otellerde rezervasyonlar dolarken, sanatçısız yılbaşı programı hazırlanan otellerde yüzde 20'yi bulan erken rezervasyon indirim fırsatı da sunuluyor.

Özcan Deniz, Ebru Gündeş ve Cenk Eren'in sahneye çıkacağı otelde 31 Aralık- 3 Ocak 3 gece için en düşük fiyat iki kişi için 77 bin TL'den başlayıp oda seçeneğine göre 160 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ünlüler Kıbrıs'a akın edecek

Bu yılbaşında ünlülerin konser programlarının en yoğun olduğu KKTC'de bazı otellerde tüm odalar şimdiden doldu ve rezervasyonlar kapatıldı.

Tarkan'ın sahneye çıkacağı Bafra'daki otelde tüm odalar dolu görünüyor.

KKTC'de sahneye çıkacak ünlüler şöyle; Tarkan, Derya Uluğ (2 gece), Melek Mosso, Işın Karaca, Mahsun Kırmızıgül, Hadise, Zeynep Bastık, Gülşen, Ümit Yaşar, Nükhet Duru, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, İrem Derici, Koray Avcı.

KKTC ve Antalya dışında öne çıkan termal turizm merkezi Afyonkarahisar'da Oğuzhan Koç ve Hande Ünsal, kayak merkezi Sarıkamış'ta Fedon ve Sapanca'da Bülent Serttaş ile Ferhat Göçer sahneye çıkacak.