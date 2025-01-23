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İşte yangının ilk bulguları!

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Elde edilen ilk bulgulara göre yangın, restorandaki mutfakta başladı. Bina içinde bulunan yangın merdiveni, oluşan dumanı bir baca görevi görerek üst katlara taşıdı. Ölümlerin çoğu karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı yaşandı. Felakete ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun bugün tamamlanması bekleniyor.

Haber Merkezi
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İşte yangının ilk bulguları!
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Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı altı cumhuriyet başsavcısı yürütüyor. NTV, felakete ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılara ulaştı.

Yangın restoranda başladı

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, yangın otelin restoran bölümünde başladı.

Yangının başladığı mutfak bölümünde yağmurlama sistemi bulunmadığı öğrenildi.

Merdiven baca görevi gördü

Otelde çıkan yangında üzerinde en çok konuşulan konulardan biri yangın merdivenlerinin durumu oldu.

Ekipler, bina içinde yangın merdiveni olduğunu belirledi. Ancak bu yangın merdiveni, yangın sırasında bir baca görevi gördü.

Alt katlarda başlayan yangında oluşan duman, bu merdivenle üst katlara doğru yükseldi.

Ölümlerin çoğu karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklı

Felakette 78 can kaybı var. Can kayıplarının birçoğunun karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı olduğu aktarıldı.

Alevlerin sardığı binada, can havliyle camdan atlayarak yaşamını yitirenlerin sayısının da fazla olduğu ifade edildi.

Yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için olay yerine mobil parmak izi cihazları getirildi. Felakete kurban verilenlerin kimlikleri bu yolla belirlendi ve cenazeler ailelerine teslim edildi.

Yangının çıkış sebebi bilirkişi raporuyla netlik kazanacak

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltında. Gözaltına alınanların sorgularına henüz geçilmedi. Bu isimlerin felaketteki sorumlulukları nedeniyle gözaltına alındıkları belirtiliyor.

Gözaltına alınanlardan biri otelin müdürü, diğeri işletme müdürü bir diğeri ise elektrik teknisyeni...

Tüm ayrıntılar titizlikle incelenirken, yangının neden çıktığı bilirkişi raporuyla netlik kazanacak. Felakete ilişkin bilirkişi raporu, yangının neden başladığını ortaya koyacak.

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