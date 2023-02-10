İSTİB, deprem bölgelerine konteyner köyü kuracak

10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yarım çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. İstanbul Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamada, depremlerin ardından yardım çalışmalarına başlandığı ve üyelere yapılan duyurularla yardım malzemeleri toplanarak tırlarla depremin bölgeye gönderildiği bildirildi. İSTİB üyelerinin destekleriyle toplanan battaniye, giyecek, kamp sobası, elektrikli ısıtıcı, yiyecek, içecek, bebek maması, bebek bezi ile kişisel bakım ve temizlik malzemelerinden sonra dün gece de 60 bin soğuk sandviç ve montlar yüklenen diğer tırın da deprem bölgesine doğru yola çıktığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, yaşanan depremin çok geniş alana yayılmış ve her alanda yıkıma neden olan tarihin en büyük felaketlerinden biri olduğunu, yaraların sarılması uzun süreceğini belirtti.

Kopuz, "Bugün acil ihtiyaçların tamamlanmasından sonra, önümüzdeki haftalar hatta aylar boyunca, bölgedeki kardeşlerimizin bize ve yardımlarımıza ihtiyaçları olacak." ifadelerini kullandı.

20 bin ekmek üretecek sahra fırını

Ali Kopuz açıklamasında ayrıca, “İlk günlerde çeşitli insani ihtiyaçları içeren tırlarımızı yola çıkardık. Yiyecek, giyecek, ısınma ve hijyen gibi ihtiyaçları karşılayacak son yardım tırımızı da dün gece borsamızın Tuzla Hizmet Birimi'nden uğurladık.

Ayrıca Fırıncılık Ürünleri Komitemizin talebiyle aldığımız kararla deprem bölgesinde kurulan sahra fırınımıza günlük 20 bin ekmek üretilecek şekilde un gönderiyoruz. Son olarak Yönetim Kurulumuz geçici barınma ihtiyacını karşılamak için bir konteyner köyü kurma kararı aldı ve iki odalı 100 konteyner siparişimizi verdik. En kısa zamanda da bölgeye ulaştıracağız.” İfadelerini kullandı.