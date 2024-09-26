İstifa edecek mi? Cumhurbaşkanı adaylığı için ne dedi? Mansur Yavaş'tan net yanıtlar

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karşılaştırılarak bir süredir gündemde tutulan "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı" tartışmalarına tepki gösterdi. Adaylık meselesinin zamanı gelince konuşulması gerektiğini, gazeteciler ve danışmanlar tarafından tahrik edici, fitne çıkaracak açıklamalar yapıldığını söyleyen Mansur Yavaş, “Çok rahatsızım” dedi. Bu tartışmaların gündemi işgal etmesinden rahatsız olduğunu ifade eden Yavaş, “Televizyonda konuşulacak konu halkın yaşadığı mağduriyetler. Bunların önüne geçmeye bizim hakkımız yok ki. Ben tek kelime etmiyorum bu konuda” dedi. Ayrıca "İstifa gibi bir düşüncem yok, olur mu öyle şey. Hayır, hayır, hayır…" diyen Yavaş, bir kez daha “güçlendirilmiş parlamenter sisteme” dönülmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Mansur Yavaş bir süredir kendi üzerinden devam eden “CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı” tartışmasına ilişkin olarak Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e önemli açıklamalar yaptı.

“Ders alınması lazım”

Yavaş “İki yıl 2023’e gelirken Altılı Masa’da aday kim olacak tartışmasını yaşadık. İktidar cenahı bunu eksiksiz devam ettirdi bu tartışmayı. Bundan bir ders alınması lazım. Şimdi bakıyorum; tahrik edici açıklamalar yapılıyor, gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar. Bir iki sefer açıklama yapıldı ama orada kaldı ama susturulmaları gerekiyor” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması esas gündemin önüne geçiyor”

Cumhurbaşkanlığı tartışmalarından rahatsız olduğunu belirten Yavaş, şunları kaydetti:

“Biz öncelikle kendi belediyemize, kendi yapacağımız işlere odaklanmalıyız. Bu tartışmalardan rahatsız olmamın diğer bir nedeni de şu: Gündemi biz işgal ediyoruz. Halbuki gündem emekli olmalı, aç insanlar olmalı, eğitimde yaşanan sorunlar olmalı. Bunlar konuşulmuyor. Bu tartışmaların hepsinin önüne geçiyor. Televizyonda konuşulacak konu halkın yaşadığı mağduriyetler olması lazım. Bunların önüne geçmeye bizim hakkımız yok ki! Ben tek kelime etmiyorum bu konuda.”

“Kim öle kim kala”

Zamanı gelince bu meselelerin konuşulacağını söyleyen Yavaş, “Kim öle kim kala. Gerçekten durum bu. O günlere erişecek miyiz? Bakalım Türkiye ne olacak? Ne krizler yaşayacak? Düzelecek mi? Biz belediye başkanıyız ve belediyeyi idare edeceğiz. Partidekiler de muhalefetlerini yapacaklar, daha iyi önerilerde bulunacaklar. Onların görevi o. Halkın gündemini, sıkıntılarını kamuoyunun önüne taşıyacaklar. Bizim bunu yapmaya hakkımız yok. Bunu yapan kötülük yapar ülkeye” ifadelerini kullandı.

Erken seçim: Halk sesini çıkarmaya başladı

Muhalefetin erken seçim zorlamasını haklı bulduğunu söyleyen Yavaş, “Halk sesini çıkarmaya başladı. Aritmetik olarak hükümet ‘Evet yapacak bir şey kalmadı. Bir güven tazeleyelim’ demedikleri sürece seçime de gidilemiyor maalesef. Gidilse yarın konuşulmaya başlar. Daha ortada hiçbir şey yokken insanları birbirine düşürmeye çalışmak, aleyhlerine konuşmak, karalamak bunlar iktidara yarar. Görülmüyor mu?” diye sitem etti.

Yüksel Arslan çıkışı: Bana yakın hiçbir isim böyle konuşamaz, tarzım bu değil

Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın, İBB Başkanı İmamoğlu’nu hedef aldığı düşünülen, “Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez" şeklindeki sosyal medya paylaşımına daha önce tepki gösteren Mansur Yavaş, bu konu hakkında şunları söyledi:

“Benim tarzım değil bu. Onaylamam. Bana yakın hiçbir isim böyle konuşamaz. Bunu da söyledim. Hem de kendi partilimize… Bunu onaylamıyorum. Hiçbir belediye başkanına böyle davranılmamalı. Gündeme döneceğim. Ben bugüne kadar dört defa aday oldum ve televizyonlarda rakiplerim hakkında böyle karalayıcı cümle kurmadım. Duyamaz kimse. İki defa da seçildim ve oy vermeyenlere de hiçbir kötü sözüm yok. Onun sayesinde de yüzde 60 aldık. Oy vermeyenleri de ötekileştirirsek oy alamayız ki.”

“İstifa gibi bir düşüncem yok, olur mu öyle şey... Hayır, hayır, hayır…”

İstifa gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Mansur Yavaş, “Olur mu öyle şey” diye tepki gösterdi ve “Hayır, hayır, hayır… Bize halk görev verdi, partimiz aday gösterdi, benim görevim Türkiye’ye örnek olacak en güzel çalışmaları yapmak. Bunlar ülkeyi iyi yönetir dedirtmek. Benim amacım bu. Ki onlar oy versinler. Ankara biliyorsunuz, Orta Anadolu’dan gelenlerin göç ettiği başkent. Bunun sonuçlarını gördük. Amasya, Kastamonu, Kütahya, Uşak her yer kazanıldı. Çorum çok oyla gitti. Merkezde de üç olan sayımızı 16’ya çıkardık” diye konuştu.