İstifa eden TFF yönetim kurulu üyesi Talat Papatya kimdir?

Talat Papatya kimdir?

Talat Papatya, 1970 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Sakarya’da ilkokulu bitirdikten sonra Ankara’da Yükseliş Koleji’ne gitmiştir. Papatya, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Birçok aile şirketinin yönetiminde yer almaktadır. 2014 yılından beri Göztepe Spor Kulübü’nün başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca Koruncuk Vakfı’nda strateji planlama komisyonu üyesidir. Evli ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.