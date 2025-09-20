  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstifa sayısı 8’e yükseldi: AK Parti'den açıklama
Takip Et

İstifa sayısı 8’e yükseldi: AK Parti'den açıklama

AK Parti’de il başkanlarının istifaları devam ediyor. Son olarak Tunceli İl Başkanı’nın görevinden ayrılmasıyla birlikte istifa eden il başkanı sayısı sekize çıktı. AK Parti'den yapılan açıklamada "Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti'mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstifa sayısı 8’e yükseldi: AK Parti'den açıklama
Takip Et

AK Parti'de, Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının yönetimleriyle kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtildi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, kongre döneminin ardından partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti'mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir."

Gündem
Bakanlık harekete geçti! Baba gözaltına, TikTok’taki çocuk da koruma altına alındı
Bakanlık harekete geçti! TikTok’taki çocuk koruma altına alındı
Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü (Video)
Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü
Kartalkaya'daki otel yangını faciasından yeni görüntüler (Video)
Kartalkaya'daki otel yangını faciasından yeni görüntüler
Köyceğiz yangınında Denizli ekibi alevlerin arasında kaldı, ölümden döndü
Köyceğiz yangınında Denizli ekibi alevlerin arasında kaldı, ölümden döndü
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı
Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı (Video)
Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı