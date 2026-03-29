İstifa sonrası İzzet Ulvi Yönter'den 'Devlet Bahçeli' paylaşımı

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden 27 Mart'ta istifa eden İzzet Ulvi Yönter, sosyal medyadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir arada olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Bahçeli ile birlikte kara kaplı bir defteri inceledikleri fotoğrafı paylaşan Yönter, "Allah başımızdan eksik etmesin inşallah…" notunu düştü.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararından hemen önce "MHP'ye sızan ajan" ve "dümenci alçak" ifadeleriyle paylaşıp sildiği mesajları dikkat çeken Yönter, "Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" demişti.

Yönter istifasını "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" sözleriyle duyurmuştu.