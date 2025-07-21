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İstifalar TBMM'de sandalye dağılımını değiştirdi! Bağımsız milletvekili sayısı yükseldi

İstanbul milletvekilleri Doğan Demir, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'nin, Gelecek Partisinden istifa ettiklerini açıklamasıyla TBMM'de sandalye dağılımı değişti. TBMM'de bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.

Haber Merkezi
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İstifalar TBMM'de sandalye dağılımını değiştirdi! Bağımsız milletvekili sayısı yükseldi
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İstanbul milletvekilleri Doğan Demir, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'nin, Gelecek Partisinden istifa ettiklerini açıklamasıyla TBMM'de bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.

İstifalar nedeniyle sandalye sayısı değişti

TBMM'deki sandalye dağılımı, bazı milletvekillerinin partilerinden istifa etmeleri nedeniyle değişti.

Son olarak Gelecek Partisinden ayrıldıklarını açıklayan İstanbul milletvekilleri Doğan Demir, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'nin istifaları nedeniyle bağımsız milletvekili sayısı 14'e çıktı.

Toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

İşte TBMM'deki partilerin ve bağımsızların sandalye sayısı

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 272

Cumhuriyet Halk Partisi: 135

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 47

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 21

Bağımsız: 14

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

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