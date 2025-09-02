  1. Ekonomim
İstiklal Caddesi’nde İranlı şahıs intihar girişiminde bulundu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki müzeye giren bir kişi üst katta intihar girişiminde bulundu. 2 gün önce işten çıkarıldığı öğrenilen İran uyruklu şahıs, polis ve itfaiyenin yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmaları sonucu ikna edilip, indirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan müzede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzeye giren İran uyruklu Mohammed Muradi (39) önce müze içindeki Akdeniz Heykeli’nin önünde uzun süre bekledi.

Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Ardından üst kata çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 gün önce işten çıkarıldığı öğrenilen Muradi, yaklaşık 2 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından indirildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

