İstiklal Caddesi'nde Japon yayıncıyı taciz eden şahıs serbest bırakıldı

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty, yayın sırasında bir kişinin sözlü şekilde kendisini rahatsız etmesi üzerine zor anlar yaşadı. İlk anda yaşananları anlamakta güçlük çeken yayıncı, canlı yayınına devam etti.

İddiaya göre kadın yayıncının iletişim bilgilerini isteyen kişi, yayının canlı olarak sürdüğünü fark edince sokaktan uzaklaşmaya çalıştı.

Durumu fark eden çevredekiler ve esnaf şüpheliye tepki gösterdi. Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşanırken, kalabalıktan bazı kişilerin şüpheliye müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Yaşananlar yayıncının cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 22 Haziran pazartesi günü sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalarda olayın Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldiği ve bir kişinin kadın turiste yönelik rahatsız edici davranış ve söylemlerde bulunduğu belirlendi.

Bin 764 TL para cezası

Çalışmaların devamında görüntülerdeki kişinin Y.E. (60) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Şehit Muhtar Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.E. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.