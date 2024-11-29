İstiklal Caddesi'nde otel yangını!
İstiklal Caddesi’ndeki bir otelin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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Asmalı Mescit Mahallesi Balyoz Sokak'ta bir otelin çatısındaki jeneratörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otelde konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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