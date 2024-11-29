  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstiklal Caddesi'nde otel yangını!
Takip Et

İstiklal Caddesi'nde otel yangını!

İstiklal Caddesi’ndeki bir otelin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstiklal Caddesi'nde otel yangını!
Takip Et

Asmalı Mescit Mahallesi Balyoz Sokak'ta bir otelin çatısındaki jeneratörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otelde konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'a yakalama kararıEsenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'a yakalama kararıGündem

 

EGM'den dolandırıcılık uyarısı: Emniyet Genel Müdürü adıyla gönderilen sahte maillere dikkat!EGM'den dolandırıcılık uyarısı: Emniyet Genel Müdürü adıyla gönderilen sahte maillere dikkat!Gündem

 

Gündem
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer'i ziyaret etti
Erdoğan: Bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz
Erdoğan: Bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz
Numan Kurtulmuş'tan son dakika 'Öcalan' açıklaması!
Numan Kurtulmuş'tan son dakika 'Öcalan' açıklaması!
ATM'lere 45 bin 800 sahte dolar yatırmışlar! 15 kişi yakalandı, 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi
ATM'lere 45 bin 800 sahte dolar yatırmışlar! 15 kişi yakalandı, 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde başladı (Canlı yayın)
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde başladı (Canlı yayın)
Adana'da 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Adana'da 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı