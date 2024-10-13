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İstiklal Caddesi'nde polisi boynundan bıçaklamıştı: Tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir polis memurunu boynundan bıçaklayan O.I., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi
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İstiklal Caddesi'nde polisi boynundan bıçaklamıştı: Tutuklandı
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Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, zanlı O.I'nın tutuklanmasına karar verdi.

 

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