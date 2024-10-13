İstiklal Caddesi'nde polisi ensesinden bıçaklamıştı! İlk ifadesi 'pes' dedirtti

Olay, dün saat 10.50 civarında İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bölgedeki polis memurunun arkasına yaklaşan şüpheli, elindeki bıçakla polise saldırdı. Boynundan yaralanan polis memuruna çevredeki zabıtalar hemen müdahale ederken, saldırgan olay yerinden kaçmayı başardı. Polis memuru, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri saldırganın Oytun I. olduğunu tespit etti. Oytun I. Kasımpaşa'da bulunan bir parkta yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın psikolojik tedavi gördüğü, 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

"Böyle bir şey hatırlamıyorum..."

Sabah'ın haberine göre, şüphelinin emniyetteki ifadesinde neden yaptığı sorusunda "ben öyle bir şeyi hatırlamıyorum" yanıtı verdiği öne sürüldü.