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İstiklal Caddesi'nde restoran yangını

İstiklal Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler, kısa sürede binanın çatısına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay seferleri de durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.