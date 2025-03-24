İstiklal Caddesi'nde tarihi Suriye Pasajı'nda yangın paniği

İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı’nın 4'üncü katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pasajdan dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangına 3 farklı noktadan müdahale edildi

İhbar üzerine, olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Bakırköy itfaiye ekipleri sevk edildi. İstiklal Caddesi'nde konuşlanan itfaiye ekipleri 3 farklı noktadan müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıktığı ilk anlar ve ekiplerin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.