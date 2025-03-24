İstiklal Caddesi'nde tarihi Suriye Pasajı'nda yangın paniği
İstiklal Caddesi'nde yer alan tarihi Suriye Pasajı’nda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının başladığı anlar ve ekiplerin söndürme çalışmaları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı’nın 4'üncü katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pasajdan dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangına 3 farklı noktadan müdahale edildi
İhbar üzerine, olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Bakırköy itfaiye ekipleri sevk edildi. İstiklal Caddesi'nde konuşlanan itfaiye ekipleri 3 farklı noktadan müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıktığı ilk anlar ve ekiplerin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.