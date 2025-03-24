  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstiklal Caddesi'nde tarihi Suriye Pasajı'nda yangın paniği
Takip Et

İstiklal Caddesi'nde tarihi Suriye Pasajı'nda yangın paniği

İstiklal Caddesi'nde yer alan tarihi Suriye Pasajı’nda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının başladığı anlar ve ekiplerin söndürme çalışmaları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstiklal Caddesi'nde tarihi Suriye Pasajı'nda yangın paniği
Takip Et

İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı’nın 4'üncü katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pasajdan dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangına 3 farklı noktadan müdahale edildi

İhbar üzerine, olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Bakırköy itfaiye ekipleri sevk edildi. İstiklal Caddesi'nde konuşlanan itfaiye ekipleri 3 farklı noktadan müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıktığı ilk anlar ve ekiplerin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma izni!Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma izni!Gündem

 

Para piyasası fonlarından 170 milyar lira çıkışPara piyasası fonlarından 170 milyar lira çıkışEkonomi

 

Gündem
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir