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İstiklal saldırısıyla ilgili 2 zanlı yakalandı! 6 kişi yaşamını yitirmişti

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'deki bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırgan Ahlam Albashir'in Türkiye'ye illegal geçişini sağlayan ve lojistik destek sunan 2 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
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İstiklal saldırısıyla ilgili 2 zanlı yakalandı! 6 kişi yaşamını yitirmişti
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İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sıcak bir gelişme yaşandı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişine yardım eden ve yaşam malzemesi tedarik ederek barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 2 terör şüphelisi yakalandı.

2 terör şüphelisi yakalandı

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişini illegal olarak sağlayan ve yaşam malzemesi tedarik ederek barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 2 terör şüphelisi yakalandı.

Saldırının bir numaralı failinin Türkiye’ye geçişini sağlamışlar

Yürütülen soruşturma çerçevesinde geçmiş dönemlerde PKK/KCK-TM (Türkiye Meclisi) yapılanmasında sözde siyasi ve ideolojik eğitim alan örgüt mensupları içerisinden seçilerek, İstanbul’da silahlı eylem ve sabotaj eğitimine alınan bir hücre tespit edildi. Söz konusu PKK hücresinin, 13 Kasım 2022’de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırının faillerinden olan Suriye uyruklu PYD üyesi Ahlam Albashir isimli teröristin Türkiye’ye geçişini sağladıkları ve yaşam malzemesi tedarik ederek, barınma ihtiyacını karşıladıkları anlaşıldı. Adı geçen 2 PKK’lının, eylemin kilit ismini Suriye sınırından İstanbul‘a intikallerini sağladıkları ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulundukları belirtildi. 2 şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına zanlılar sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

Örgüte yönelik 4 ilde rehine operasyonu: 11 gözaltı

İstiklal Caddesi failiyle bağlantılı zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, örgüte yönelik İstanbul merkezli 4 ilde rehine operasyonu düzenlendi. 23 Aralık’ta Beyoğlu'nda F.K. isimli bir kişinin PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün gençlik yapılanması tarafından rehin alındığı ve silahla tehdit edildiği belirtildi. F.K.’yı zorla alıkoyan ve söz konusu ilçede örgütün gençlik yapılanması saflarında yer alarak geçmişte PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunan şüphelilere yönelik İstanbul, Adana, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda ise yasaklı yayın, Airsoft tabanca ve şahıslara ait dijital materyallere el konuldu.

Terörist sanık Halil Menci etkisiz hale getirilmişti

İstiklal Caddesi saldırısının failleri Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaus'u yönlendiren ve kaçışlarını organize eden Halil Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da olduğu belirlenmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 22 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği nokta operasyonla Menci'yi etkisiz hale getirdi.

 

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