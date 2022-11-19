İstiklal'deki terör saldırısında yaralananların son durumu
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 71'i taburcu edildi, 10'unun tedavisi sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 71'inin tedavilerinin ardından taburcu olduğunu, 2'si yoğun bakımda 10'unun tedavisine devam edildiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından patlamada yaralananların sağlık durumlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71'e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.