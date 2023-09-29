İstinat duvarı servis aracının üzerine çöktü
Pendik'te istinat duvarı, içinde bir kişinin bulunduğu servis aracının üzerine çöktü. Aracın içinde bulunan bir kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı.
İHA
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İstanbul Pendik’te yağış nedeniyle istinat duvarı içinde bir kişinin bulunduğu servis aracının üzerine çöktü.
Olay, Pendik Kurtköy'de sabah saatlerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle istinat duvarı içerisinde bir kişinin bulunduğu servis aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araç içerisinde sıkışan kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor.