İstinat duvarının park halindeki araçların üzerine çöktü! O anlar kamerada



Olay, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen tren yolu hattının istinat duvarı çöktü.

Duvar ve kayalar, park halindeki 7 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde araç içerisinde herhangi bir insan izine rastlanmadı.

Üzerine kayaların çöktüğü 7 araç ise kullanılamaz hale geldi. İstinat duvarının çökme anları çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasında görüntülendi.