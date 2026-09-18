İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeni ücretleri belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, belediye tarafından işletilmesine karar verilen İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeni ücret tarifesini kabul etti. Tarifeye göre otomobil geçişi 220 TL, motosiklet 100 TL, minibüs ve küçük otobüs 320 TL olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, belediye uhdesinde işletilmesine karar verilen İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın ücret tarifesini kabul etti.
İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı Ücret Tarifesi teklifi ele alındı.
Otomobil geçişi 220 TL
Kabul edilen tarifeye göre arabalı vapur hattında ücretler araç türüne göre değişecek.
Buna göre motosiklet 100 TL, otomobil 220 TL, arazi aracı 250 TL, minibüs ve küçük otobüs 320 TL olacak.
20-27 koltuklu otobüslerin geçiş ücreti ise 625 TL olarak belirlendi.
Bisiklet ücretsiz olacak
Tarifede bisiklet için ücret alınmayacak. Bisiklet geçişleri ücretsiz olurken yalnızca yolcu ücreti tahsil edilecek.
Azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak amacıyla üretilen N1 kategorisindeki motorlu taşıtların geçiş ücreti ise 430 TL olacak.
Teklif, İBB Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edildi.