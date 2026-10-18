İstinyePark'ta Klodya Medina’ya protesto: Polis ekipleri sevk edildi

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Sarıyer’de bulunan İstinyePark AVM’de, Filistin destekçisi olduğu belirtilen bir grup ile bir kadın arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20-25 kişilik grubun bulunduğu olayda taraflar arasında ilk olarak sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı kişilerin kadına yöneldiği, ardından çevredekilerin de olaya müdahil olduğu belirtildi.

Olayda silah veya bıçak kullanılmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine AVM’ye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.