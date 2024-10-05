  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstismara uğrayan Sıla bebekten kötü haber
Takip Et

İstismara uğrayan Sıla bebekten kötü haber

Tekirdağ Malkara'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken ilaçlara tepki vermediği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstismara uğrayan Sıla bebekten kötü haber
Takip Et

Alınan bilgiye göre, bebek S.Y'nin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 28 gündür tedavisine devam ediliyor.

İlaçlara tepki vermiyor

Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken bebeğin artık ilaçlara tepki vermediği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Bakan Bayraktar: Denizlerde yeni bir dönemi başlattık!Bakan Bayraktar: Denizlerde yeni bir dönemi başlattık!Enerji

 

Amazon nehrinde son 100 yılın en düşük su seviyesiAmazon nehrinde son 100 yılın en düşük su seviyesiDünya

 

Gündem
Özgür Özel, Erdoğan'a teklifini açıkladı: Biz iki elimizi birden kaldırmaya yine hazırız
Özgür Özel, Erdoğan'a teklifini açıkladı
Şehirler farklı ama vahşet aynı! İki kadın daha öldürüldü
Şehirler farklı ama vahşet aynı! İki kadın daha öldürüldü
İki kadını canice öldüren Semih Çelik'in cenazesine 3 kişi katıldı! Mezarında dikkat çeken detay
Semih Çelik'in cenazesine 3 kişi katıldı! Mezarında dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz.
Erdoğan: Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz.
İki kadını katleden Semih Çelik'in cenaze namazına güvenlik iptali
İki kadını katleden Semih Çelik'in cenaze namazına güvenlik iptali
Dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
Dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı