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İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın balkonu çöktü

İstkanbul’da Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Şahir Baki Sokak’ta 3 katlı bir binanın 1. katındaki balkon kısmen çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, bina tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın balkonu çöktü
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Altıntepsi Mahallesi Şair Baki Sokak'ta bulunan üç katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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