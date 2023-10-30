İsveç’in NATO üyeliğinin onayı için gözler siyasi partilerin alacağı tutumda

CANAN SAKARYA - ANKARA GÜNLÜĞÜ

İsveç’in NATO’ya katılım protokolü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM’ye sevk edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, protokolü esas komisyon olarak Dışişleri tali komisyon olarak Milli Savunma Komisyonuna sevk etti. Ancak önce Dışişleri Komisyonu sonra da Meclis Genel Kurulu’nun görüşerek onaylayacağı protokole ilişkin netleşmiş bir tarih henüz yok. Onay sürecinin hem takvimi hem de siyasi partilerin nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor.

İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin protokolün Meclis sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin AK Parti kulislerinden edindiğimiz ilk izlenim Finlandiya’dan daha uzun bir zamana yayılacağı yılsonuna sarkabileceğine işaret ediyor. AK Partili kaynaklar “ Meclisin bir gündemi var, şu anda Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2024 bütçesi aralık ayında Genel Kurul gündemine gelecek. Meclis gündemi yoğun. Önceliğimiz komisyon ve genel kurul gündemindeki yasa tekliflerini tamamlamak” değerlendirmesinde bulundular. İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin protokolün Meclis’ten geçmesi konusunda nitelikli çoğunluk aranmadığı için bir sıkıntı bulunmuyor. Ancak bu kararın iktidar dışında muhalefet partilerinin de desteğini alarak geniş bir destekle Meclis’ten onay alması, siyaseten tercih edilen bir durum olarak öne çıkıyor. MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli, kuran yakma eylemleri nedeniyle ocak ayında yaptığı “İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir” şeklindeki sert açıklamalarının ardından temmuz ayında daha ılımlı bir mesaj vererek, “İsveç hükümeti bugüne kadarki köhne ve kötürüm politikalarından 180 derece dönüş yaparsa, bizim diyeceğimiz bir şey yoktur. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır” diye konuşmuştu.

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi ise Meclis’te ret oyu vereceğini duyurdu. CHP’li yetkililer NATO ittifakını önemsediklerini belirtirken, CHP ‘evet’ oyu verme eğiliminde. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise NATO’nun genişlemesine karşı olmadıklarını belirtirken, iktidarı, “Söylenen bunca sözden, olan biten, onca hadiseden sonra, bu millete ve onun seçilmiş temsilcilerine bilgi vermek ve onları ikna etmek zorundasınız” sözleriyle eleştirerek Meclis’te bir genel görüşme yapılmasını istedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “ Biz bu noktada müspet bir tavır sergilemeyiz. Ama o günkü şartlara bir defa daha bakacağız” açıklamasını yaptı.