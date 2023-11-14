İsveç'in NATO'ya katılım protokolü 16 Kasım'da görüşülecek
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü ile ilgili teklif 16 Kasım'da Meclis Dışişleri Komisyonunda görüşülecek.
TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini 16 Kasım Perşembe günü görüşecek.
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanacak komisyon, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifini ele alacak.
Komisyon, toplantıda bazı uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini de görüşecek.
İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili protokol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görüşülmek üzere ekim ayında TBMM’ye gönderilmişti.