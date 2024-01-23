İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanmasına dair kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamaya 346 milletvekili katıldı. 287 milletvekili kabul oyu verirken 55 ret oyu kullanıldı.

Teklife AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verdi. İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüda-Par, TİP, Demokrat Parti ve DSP milletvekilleri hayır oyu kullandı.

İsveç, Rusya Ukrayna savaşının ardından artan savaş tehditi yüzünden Finlandiya ile birlikte NATO'ya katılma kararı vermişti. Ancak Türkiye her iki ülkenin de üyeliğine terör örgütleriyle ilişkileri nedeniyle itiraz etti. Terör örgütü üyelerinin iade edilmemesi ve Türkiye'ye yönelik silah ambargoları gerekçe gösterildi.

İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye dönük taahhütleri içeren üçlü muhtıraya imza attı. Oluşturulan daimi mekanizma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirince, Ankara Finlandiya'nın üyeliğine vize verdi.

İsveç'in NATO üyelik işlemleri ise hem yükümlülüklerini yerine getirmediği hem de Kuran-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eylemler nedeniyle askıya alındı. Temmuz ayında Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından İsveç'in NATO Katılım Protokollerinin Meclis'e sevk edilmesi kararı alındı.

23 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin teklifi Meclis'e gönderdi. Meclis'te bugün yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay çıktı.