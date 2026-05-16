İsviçre ve Fransa'da yaşayan binlerce Türk vatandaşı festivalde buluştu

İsviçre'nin Cenevre kentiyle sınır komşusu olan Fransa'nın Annemasse kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) St- Julien ve Annemasse temsilciliklerince düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican, Annemasse Belediye Başkanı Gabriel Doublet, St-Julien Belediye Başkanı Laurent Mivelle, DİTİB St-Julien Başkanı Erkan Tanrıkulu, DİTİB Annemasse Başkanı Varol Çalıktor, Haute-Savoie ili Senatörü Loik Herve ile İsviçre ve Fransa'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Başkonsolos Çelebican, böyle bir organizasyonu düzenleyen tüm dernek ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Çelebican, "Ülkemizin sıcaklığını, hoşgörüsünü ve misafirperverliğini burada da gösterme fırsatı elde ediyoruz." dedi.

Gelecek senelerde de bu festivalin devam etmesi temennisinde bulunan Çelebican, toplumlar arası ilişkilerin gelişmesinde Türk kültürünü gösterme fırsatının önemli olduğunu kaydetti.

Protokol konukları da sırayla selamlama konuşması yaparak, festivale katılanlara keyifli zaman geçirmelerini söyledi.

Haute-Savoie bölgesinde ilk kez bu ölçekte gerçekleşen etkinlikle, Türk kültürünün bölgedeki vatandaşlara tanıtılması amaçlanıyor.

Festival kapsamında Türk müzikleri, mutfağından lezzetler ve el sanatları da tüm zenginliğiyle ziyaretçilere sunuldu.

Mehter takımı, Türk halk oyunu gösterileri ve çocuklar için organize edilen etkinlikler de programa renk kattı.

Binlerce konuğu ağırlayacak festival, yarın akşama kadar sürecek.