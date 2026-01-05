İsviçre'deki bar yangınında 18 yaşındaki Taylan Kaya da hayatını kaybetti

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki bar yangınında hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti tamamlandı.

Yangında 18 yaşındaki Taylan Kaya da hayatını kaybetti.

Gaziantep Çepniler Derneği, İsviçre'de yaşayan Kaya için memleketi Gaziantep'te taziyelerin kabul edileceğini duyurdu. Derneğin Facebook sayfasında yayımlanan duyuruda Kaya'nın İsviçre'de defnedileceği belirtildi.

BBC Türkçe'nin Gaziantep yerel basınında çıkan haberlerden derlediğine göre Kaya, İsviçre'nin Sion kentinde yaşıyordu.

Yangında hayatını kaybedenlerin yaşları 14 ile 39 arasında değişiyor. Polise göre 18 yaşın altında 15 kişi yangında yaşamını yitirdi.

En küçükler arasında 14 yaşında İsviçreli bir kız ile 14 yaşında Fransız bir kız çocuğu var.

Bunlar haricinde İtalyan, Romanyalı, Portekizli, Belçikalı, İngiliz ve İsrailli kişiler de yangında yaşamını yitirdi.

Crans-Montana'daki "Le Constellation" adlı barda çıkan yangında 119 kişi de yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından barı işlettiği söylenen Jacques and Jessica Moretti çifti hakkında kasten öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ihmal sonucu kundaklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu mekân, alkol tüketme yaşının 16 olduğu kentte gençler tarafından tercih ediliyordu.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından bazı yakınları sosyal medyada paylaşım yaptı.

On altı yaşındaki Arthur Brodard'ın annesi Laetitia Brodard-Sitre, Facebook hesabında paylaştığı videoda "Barış ve ışık içinde olduğunu bilerek artık yas tutmaya başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Londra'da yaşayan 15 yaşındaki Charlotte Niddam'ın ailesi ölümünü sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Emanuele Galeppini isimli 16 yaşındaki İtalyan golfçü da yangında hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

İtalya Golf Federasyonu, Galeppini hakkında yaptığı taziye paylaşımında "tutku ve içten değerleri taşıyan genç bir sporcuydu" ifadelerini kullandı.