İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 14 Haziran günü Zürih’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının olduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, bu sabah Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanırken bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği öğrenildi.